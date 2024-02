easyJet Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Easyjet ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu verzeichnen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einem Investment in Easyjet derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 % erzielt werden, was jedoch 6,66 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Easyjet-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 462,22 GBP lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 557,2 GBP, was einem Unterschied von +20,55 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 528,52 GBP um +5,43 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus der "Industrie" liegt die Rendite von Easyjet um mehr als 8 Prozent darüber, mit einer Rendite von 10,83 Prozent gegenüber 7,02 Prozent der "FluggeSchlechtschaften"-Branche. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.