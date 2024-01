easyJet Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Bewertung der Easyjet-Aktie durch Analysten in den letzten zwölf Monaten zeigt, dass sie mit 3 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertung versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Easyjet. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 525 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von -0,72 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien zeigt sich eine positive Veränderung bei Easyjet. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, und die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Easyjet mit 11,48 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie als günstig angesehen werden kann. Daher erhält sie in diesem Bereich ebenfalls eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Easyjet-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einer positiven Bewertung führt. Der langfristige RSI deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten, der Stimmung und Kommunikation in den sozialen Medien, fundamentalen Kriterien und dem RSI eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Easyjet-Aktie.