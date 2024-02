easyJet Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Easyjet 3 Mal als "Gut" bewertet, 1 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Es gibt keine Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 556,2 GBP im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von -5,61 Prozent und ein mittleres Kursziel von 525 GBP. Dies wird als "Schlecht" bewertet, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf Easyjet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie der Easyjet derzeit bei 453,95 GBP verzeichnet, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs hat einen Abstand von +22,52 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage weist ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hin, was zu einem Gesamtbefund von "Gut" führt.