easyJet Aktie: Das kann keiner glauben

Das britische Luftfahrtunternehmen Easyjet wird anhand verschiedener Kriterien analysiert. Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das aktuelle KGV bei 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21,03 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Easyjet in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen erhalten hat, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Aktuelle Berichte der Analysten führen zu einer "Gut"-Bewertung, basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 525 GBP für das Wertpapier, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 4,83 Prozent entspricht.

Die Stimmungs- und Diskussionsintensität der Anleger hat sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zudem hat Easyjet in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,1 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der Branche im Durchschnitt um 19,96 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -20,06 Prozent führt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorrendite von 5,72 Prozent liegt Easyjet 5,81 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.