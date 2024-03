easyJet Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Easyjet-Aktie wird von Analysten aktuell als "Gut" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Innerhalb eines Monats liegen 2 "Gut", 0 "Neutral", und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde, hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 12,73 Prozent. Alles in allem erhält Easyjet eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Wer aktuell in die Aktie von Easyjet investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,91 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag in Höhe von 6,68 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet, liegt bei 74,23 und führt zur Einstufung "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 44,11 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Easyjet bei 462,58 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 542 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +17,17 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 530,48 GBP, was die Aktie mit +2,17 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Damit ergibt sich eine Gesamtnote von "Gut".