easyJet Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Easyjet wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu dem Ergebnis führte, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 452,05 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (510 GBP) um +12,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 435,09 GBP führt zu einer positiven Bewertung als "Gut"-Wert.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung der Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Easyjet veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich jedoch ein weniger positives Bild, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Easyjet mit einem Wert von 12,49 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist Easyjet auf 7- und 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Bewertungen, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment positiv ausfallen, während die fundamentale Analyse und der RSI eher negativ sind.