easyJet Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Easyjet hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der "FluggeSchlechtschaften"-Branche im Durchschnitt um 19,96 Prozent, was für Easyjet eine Underperformance von -20,06 Prozent bedeutet. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,46 Prozent im letzten Jahr, wobei Easyjet 5,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine schwache Aktivität im Netz für Easyjet festgestellt werden. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung von "Schlecht" für Easyjet in diesem Punkt.

Unsere Analysten haben auch die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Easyjet in den sozialen Medien aufgegriffen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert, die zu einer "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führten. Somit wird Easyjet hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Easyjet derzeit eine Dividendenrendite von 0% aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("FluggeSchlechtschaften") von 11,39%. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

