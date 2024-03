easyJet Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Easyjet-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als positiv kennzeichnet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 611 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 12,65 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Easyjet-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Analyseabschnitt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 62,16 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 56,84). Insgesamt erhält das Easyjet-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die fundamentale Analyse ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,61, was 2 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften" (12,87). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" erzielte die Easyjet-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,82 Prozent, was 7,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 8,3 Prozent, wobei Easyjet aktuell 0,51 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.