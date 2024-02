easyJet Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die technische Analyse der Easyjet-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 456,55 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 546,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +19,77 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 512,31 GBP, was ebenfalls über dem aktuellen Kurs liegt und eine Abweichung von +6,73 Prozent aufweist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz lässt sich feststellen, dass Easyjet über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -6,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften". Daher erhält Easyjet eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen abgegeben wurden, wovon 3 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Easyjet aus dem letzten Monat ist jedoch "Gut", und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 575 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 5,16 Prozent entspricht. Somit erhält Easyjet eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analysteneinschätzungen.