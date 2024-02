easyJet Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Aktie der Easyjet wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als gut, 1 als neutral und 1 als schlecht. Im zurückliegenden Monat gab es 1 positive und keine neutralen oder negativen Empfehlungen. Dies bedeutet, dass die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut" angesehen wird. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 575 GBP, was einer Erwartung von 5,35 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Easyjet. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Gut" angemessen bewertet wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche hat Easyjet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,83 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 7,22 Prozent lag. Dies bedeutet eine Outperformance von +3,61 Prozent für Easyjet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hat Easyjet mit einer Rendite von 8,59 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Easyjet-Aktie um +18,13 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur um +3,53 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Insgesamt wird die Easyjet-Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "Gut" bewertet.