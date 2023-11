easyJet Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Aktienkurs von Easyjet hat sich im Vergleich zur Industrie gut entwickelt. Mit einer Rendite von 20,23 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt der Industrie. Allerdings fällt die durchschnittliche Rendite der Fluggesellschaften-Branche mit 21,34 Prozent etwas höher aus, Easyjet liegt hier 1,11 Prozent darunter. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Easyjet hat sich im letzten Monat verschlechtert. Auch die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen hat abgenommen. Diese beiden Faktoren führen zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Easyjet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Easyjet liegt bei 90, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 65,68, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung nach der RSI-Bewertung für Easyjet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch gab es vermehrte negative Gespräche über Easyjet. Statistische Auswertungen basierend auf großen Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale ergeben. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.