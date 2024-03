easyJet Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "FAR":

In den letzten Wochen wurde bei Easyjet eine deutliche Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Analyse des Massenverhaltens in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen aufzeigt. Daher wird dieses Kriterium als positiv bewertet.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Easyjet daher eine gute Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als bedeutendster Indikator betrachtet. Mit einem Wert von 12,61 ist Easyjet deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 13,05, was zu einer guten Bewertung und Empfehlung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Sowohl der RSI als auch der RSI25 von Easyjet führen zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf die Dividende liegt Easyjet mit 0,91 % unter dem Branchendurchschnitt von 7,74 %, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gute Stimmung, eine positive fundamentale Analyse und eine neutrale technische Analyse für Easyjet.