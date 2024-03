easyJet Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Easyjet schüttet eine Dividendenrendite von 0,91% aus, was 6,83 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 7,73% ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" auf Basis der aktuellen Kurse.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Easyjet insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Easyjet. Die Kursprognose von 611 GBP für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,86% hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Easyjet in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,82%, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 20,03% gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -11,21% im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Easyjet allerdings um 4,47% über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das langfristige Stimmungsbild rund um die Aktie von Easyjet zeigt eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".