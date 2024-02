easyJet Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Aktienkurs von Easyjet hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von 10 Prozent liegt die Fluggesellschaft mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt. Die Branche insgesamt verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,05 Prozent, wobei Easyjet mit 5,05 Prozent deutlich darunter lag. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Easyjet war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei positive Themen an sechs Tagen vorherrschten und an sieben Tagen die Kommunikation eher negativ geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es dagegen verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen eine Überzahl von Kaufsignalen, wobei 5 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal auftraten, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Easyjet-Aktie aktuell bei 453,54 GBP verläuft, was als "Gut" bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt mit 547,2 GBP etwa 20,65 Prozent darüber. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie technisch betrachtet als "Gut" eingestuft.

Die Analysteneinschätzung für Easyjet ergibt insgesamt ein "Neutral", basierend auf 3 Kaufempfehlungen, 1 neutralen und 1 negativen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 525 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung von -4,06 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.