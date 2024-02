easyJet Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Beitrag von Sentiment und Buzz zur Bewertung von Aktien ist auch aus einer langfristigen Betrachtung der Online-Kommunikation bedeutend. Bei der Bewertung der Easyjet-Aktie wurden die Diskussionsintensität, also die Häufigkeit der Meldungen, sowie die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. In dieser Analyse zeigte Easyjet interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Easyjet-Aktie als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,01 insgesamt 3 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Fluggesellschaften" liegt. Der Branchendurchschnitt beträgt 12,61. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Easyjet-Aktie von 558,4 GBP als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +21,08 Prozent Entfernung vom GD200 (461,19 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 523 GBP auf, was einem Abstand von +6,77 Prozent entspricht. Unter dem Strich wird der Kurs der Easyjet-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Easyjet aktuell 0. Dies ergibt eine negative Differenz von -6,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Fluggesellschaften". Daher erhält Easyjet für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.