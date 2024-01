easyJet Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Aktienkurs von Easyjet wurde im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor analysiert, und es wurde festgestellt, dass Easyjet eine Rendite von 10 Prozent erzielt, was 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "FluggeSchlechtschaften"-Branche von 14,86 Prozent liegt Easyjet mit 4,86 Prozent darunter. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf Easyjet gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was insgesamt zu einem positiven langfristigen Stimmungsbild führt.

Was die Dividende betrifft, so beträgt die Dividendenrendite von Easyjet 0,91 Prozent, was 6,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält Easyjet eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs bewertet.

In fundamentalen Analysen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, und hier liegt Easyjet mit einem KGV von 11,48 8 Prozent unter dem Durchschnitt der FluggeSchlechtschaften-Branche (12,48). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Einstufung.