easyJet Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Fluggesellschaft Easyjet hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,24 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Easyjet-Aktie bei 451,69 GBP verzeichnet, was einer positiven Differenz von +13,71 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 513,6 GBP entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Easyjet haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst wird Easyjet in dieser Stufe daher als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt der Aktienkurs von Easyjet im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 8 Prozent niedriger. Auch im Vergleich zur "FluggeSchlechtschaften"-Branche liegt die Rendite der Easyjet-Aktie mit 20,76 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 20,66 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

