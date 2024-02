easyJet Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Das Stimmungsbild und der Buzz um Easyjet haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Kriterium der Stimmungsbildänderung als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Diskussionsstärke über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Easyjet derzeit bei 453,54 GBP verzeichnet. Da der Aktienkurs bei 547,2 GBP liegt und somit einen Abstand von +20,65 Prozent aufweist, wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Im Vergleich dazu befindet sich der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 484,73 GBP, was einer Differenz von +12,89 Prozent und somit einem weiteren "Gut"-Signal entspricht. Zusammenfassend ergibt sich für die technische Analyse ein Gesamtbefund von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Easyjet liegt bei 15,34, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Kategorie RSI eine Einstufung von "Gut".

In fundamentaler Hinsicht weist Easyjet ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,48 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 12,49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.