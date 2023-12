easyJet Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Easyjet-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine positive Abweichung von +8,68 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses verzeichnet, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht geführt hat. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergab eine Abweichung von +17,87 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Aktie führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht" führte.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3-mal die Einschätzung "Gut", 1-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung des Titels führt. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel eingestuft, basierend auf 2 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen aus der jüngsten Zeit. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 6,99 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 525 GBP festgelegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat Easyjet in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -20,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche verzeichnet und lag auch 5,17 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Industrie"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führte.