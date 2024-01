easyJet Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Easyjet beträgt das aktuelle KGV 12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" haben im Durchschnitt ein KGV von 12. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Easyjet damit Stand heute überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Easyjet in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine positive Stimmungsänderung hinweist. Daher erhält Easyjet in dieser Kategorie die Einschätzung "Gut". Insgesamt wird Easyjet somit als "Gut"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Easyjet-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis positiv bewertet wird. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating versehen wird. In Summe wird Easyjet also auf Basis trendfolgender Indikatoren positiv bewertet.

Die Analysten bewerten die Easyjet-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 4,25 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Easyjet also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.