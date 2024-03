easyJet Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Aktie von Easyjet wird derzeit aus verschiedenen Perspektiven analysiert. In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,61 2 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 12,87. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und wird daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich ein differenzierteres Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Easyjet-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 467,8 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 542,4 GBP liegt, was einer Abweichung von +15,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,92 Prozent) und führt somit zu einer "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Easyjet liegt der RSI7 bei 62,16 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,84 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz zwar normal war, die Rate der Stimmungsänderung jedoch negativ ausfiel. Dadurch wird Easyjet insgesamt mit einem "Schlecht"-Wert eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Easyjet, mit einer Unterbewertung aus fundamentaler Sicht, einer positiven charttechnischen Bewertung, und einem neutralen Sentiment und Buzz.