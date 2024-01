easyJet Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Aktie von Easyjet wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,49 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Fluggesellschaften" um 3 Prozent höher liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Easyjet diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Anlegerstimmung führte. Jedoch hat sich die Stimmung in den letzten ein, zwei Tagen hauptsächlich auf negative Themen verlagert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie heute führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Easyjet bei 67,47 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet jedoch auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Aktie von Easyjet 3 mal als "Gut", 1 mal als "Neutral" und 1 mal als "Schlecht" bewertet wurde. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 5,17 Prozent und ein mittleres Kursziel von 525 GBP, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.