easyJet Aktie: Gigantischer Hammer!

Der britische Billigflieger Easyjet wird derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,49, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,32 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Easyjet jedoch schlecht ab. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was unter dem Mittelwert von 2,54 Prozent liegt. Daher erhalten sie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten schätzen die Aktie von Easyjet langfristig als "Neutral" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Gut" bewertet, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 525 GBP, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Das Sentiment und der Buzz um Easyjet zeigen nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.