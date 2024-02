easyJet Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die aktuelle Analyse von Easyjet ergibt folgendes Bild: Die Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen keine signifikante Tendenz im vergangenen Monat, weshalb der Punkt neutral bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht bedeutend verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Easyjet-Aktie daher ein schlechtes Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Easyjet mit 0,91 Prozent 6,61 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften. Dies führt dazu, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments unrentabel ist und von der Redaktion eine schlechte Bewertung erhält.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Easyjet aktuell bei 460,47 GBP, was zu einer guten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging mit 561 GBP aus dem Handel, was einen Abstand von +21,83 Prozent aufgebaut hat. Auch gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Trend, was zu einem guten Signal für die Easyjet-Aktie führt. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher insgesamt gut.

Bei der fundamentalen Bewertung liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Easyjet bei 13,01, was über dem Branchendurchschnitt (12,6) liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie aus fundamentaler Sicht und zu einer schlechten Bewertung auf dieser Grundlage.