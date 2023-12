easyJet Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die Anlegerstimmung gegenüber Easyjet war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. Es gab insgesamt neun positive, drei negative und zwei neutrale Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führte.

Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Aufgrund der Häufung der Kaufsignale erhält Easyjet auch eine positive Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Easyjet von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Ein weiteres Signal, der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen bezieht, weist bei Easyjet auf eine positive Einstufung hin. Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führen zu einer guten Gesamteinschätzung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt gilt Easyjet aus fundamentaler Sicht als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von 12,49 bedeutet einen Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 21,01, was zu einer guten Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben langfristig zu einer mittleren Aktivität geführt und die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Aufgrund dessen ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine schlechte Bewertung.