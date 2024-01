easyJet Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Die technische Analyse der Easyjet-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 452,4 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 499,2 GBP weicht damit um +10,34 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (445,65 GBP) liegt mit einem Abweichung von +12,02 Prozent über dem letzten Schlusskurs (499,2 GBP), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Easyjet-Aktie somit in Bezug auf die einfache Charttechnik eine positive Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat die Easyjet-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,1 Prozent erzielt, was 9,33 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Fluggesellschaften" beträgt 19,95 Prozent, wobei Easyjet um 20,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Easyjet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften, mit einem Unterschied von 7,92 Prozentpunkten (0 % gegenüber 7,92 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Easyjet wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, doch in den vergangenen ein, zwei Tagen überwiegte die negative Kommunikation. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Somit wird Easyjet insgesamt mit "Gut" bewertet.