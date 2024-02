easyJet Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Easyjet übertrifft die Branchenkonkurrenz um 2,64 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,47 Prozent, was bedeutet, dass Easyjet 7,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Easyjet eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Bei der Dividendenpolitik erhält Easyjet eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer negativen Differenz von -6,59 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Easyjet liegt bei 48,8, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Easyjet daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf den RSI.