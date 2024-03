easyJet Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

In der letzten Zeit gab es kaum Veränderungen in der Stimmung und Diskussionsstärke bezüglich Easyjet in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die verringerte Aktivität deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Easyjet mit 12,61 um 2 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Fluggesellschaftsbranche (12,88). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) von Easyjet liegt bei 61,51, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 57,91, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Easyjet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 6,71 Prozentpunkte (0,91 % gegenüber 7,62 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.