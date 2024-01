easyJet Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Easyjet-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 41, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird daher ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,11 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analysten ihre Bewertungen für die Easyjet-Aktie abgegeben, wobei 3 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem insgesamt "Neutral"-Rating. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 525 GBP und das damit verbundene Potenzial von 3,31 Prozent resultieren in einer "Neutral"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Easyjet-Aktie mit 10 Prozent um mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt. Jedoch liegt die Rendite von 3,28 Prozent im Vergleich zur "Fluggesellschaften"-Branche von 13,28 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Easyjet-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von +12,21 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +6,99 Prozent über dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.