easyCredit erlangt begehrten Status als Wortmarke

Nürnberg (ots) -- Langfristige Positionierung von easyCredit als Premium-Markenprodukt und enge Kooperation mit Genossenschaftsbanken zahlen sich auseasyCredit, ein Produkt der TeamBank AG, hat nach über zwei Jahrzehnten der erfolgreichen Etablierung im Finanzmarkt einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Durch die Eintragung als Wortmarke erhält das Produkt der Liquiditätsexperten der Genossenschaftlichen FinanzGruppe den höchstmöglichen Markenschutz.2001 als erste Produktmarke im Finanzdienstleistungsbereich überhaupt eingetragen, strebte die TeamBank für 'easyCredit' ganz nach dem Vorbild anderer großer und wertvoller Marken von Anfang an den Schutzstatus der Wortmarke an. Bei easyCredit handelt es sich - wie beispielsweise bei Tempo, Mini oder Frosch - um einen beschreibenden Begriff, der zum Namen einer Marke wurde. Markenrechtlich lässt sich dies in der Regel jedoch nur schwer schützen. Über eine umfangreiche Verkehrsbefragung konnte nun nachgewiesen werden, dass man mittlerweile unter anderem den dafür notwendigen Bekanntheitsgrad erlangt hat.Wesentliche Treiber für die Bekanntheit der Produktmarke easyCredit sind die enge Zusammenarbeit mit den Genossenschaftsbanken - die in den vergangenen Jahren stetig intensiviert wurde - sowie reichweitenstarke Marketingkampagnen. Mittlerweile ist der easyCredit bei über 90 Prozent aller Genossenschaftsbanken in Deutschland erhältlich."Die Eintragung von easyCredit als Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der TeamBank", sagt Christian Polenz, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Chief Customer Officer der TeamBank. "Besonders stolz sind wir, dass unsere Marke von Kunden und Partnern gleichermaßen geschätzt wird."Pressekontakt:Marc-Olivier WeberT +49 (0) 911 / 53 90-12 45F +49 (0) 911 / 53 90-10 38E presse@teambank.deTeamBank AG NürnbergBeuthener Str. 2590471 NürnbergGermanywww.teambank.deOriginal-Content von: TeamBank AG, übermittelt durch news aktuell