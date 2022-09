e& kündigt mehrjährige strategische Zusammenarbeit im Rahmen des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX an

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -e&, die frühere Etisalat Group, kündigte heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit Abu Dhabi Motorsports Management als Gründungspartner des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX an, dem größten Sportereignis im Nahen Osten, das Einwohnern und Motorsportbegeisterten das Beste an Unterhaltung und digitalen Erlebnissen bietet.Als Gründungspartner des Events wird e& eng mit Abu Dhabi Motorsports Management und der Formula 1® zusammenarbeiten, um das Engagement der Verbraucher mit digitalen Erlebnissen zu fördern.Seit der globalen Umwandlung von e& in ein Technologie- und Investitionskonglomerat zu Beginn dieses Jahres hat das Unternehmen seine Entwicklung mit stetigen Fortschritten bei der Schaffung innovativer Lösungen mit Technologien der nächsten Generation fortgesetzt. Dies hat unbegrenzte Möglichkeiten geschaffen, die auf Verbindungen, Konnektivität und Kooperation basieren. Mit ihren spezialisierten Geschäftsbereichen bringt die Gruppe ihren Kunden mehr Leistung, Freiheit und Freude, indem sie Technologielösungen anbietet, die Plattformen für intelligente Konnektivität, ganzheitliche digitale Erfahrungen und Unterhaltung schaffen und ermöglichen.Hatem Dowidar, Group CEO von e&, sagte: „Dies sind aufregende Zeiten für uns und wir freuen uns, mit dem Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, dem Saisonfinale und einem weltbekannten Motorsport-Event zusammenzuarbeiten, das das Beste aus globalem Sport und Unterhaltung in die VAE bringt. Unsere mehrjährige strategische Partnerschaft mit einer solchen globalen Premium-Marke bietet uns zahlreiche Möglichkeiten, nicht nur neue Beziehungen aufzubauen und das Kundenerlebnis zu verbessern, sondern auch unsere Markenpositionierung als globaler Technologie- und Investmentkonzern zu festigen, der die Gesellschaft digital unterstützt."„Das Land ist heute ein internationales Ziel für den Sport. Die VAE und das Emirat Abu Dhabi werden aufgrund der Weltklasse-Einrichtungen und der vielfältigen Landschaften einen größeren Stellenwert im weltweiten Sportkalender einnehmen. Wir sind stolz darauf, neben anderen renommierten globalen Marken Teil dieser globalen Show zu sein, einer technologiegetriebenen Sportart der nächsten Generation, die ein breites und ständig wachsendes Publikum anspricht, das mit den Werten von e& und seinen Ambitionen, sich in ein globales Technologie- und Investmentkonglomerat zu verwandeln, übereinstimmt. Die Veranstaltung gibt uns die Gelegenheit, Möglichkeiten zu erkunden, die das Besuchererlebnis beim Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix auf höchst innovative Weise verbessern werden."Saif Al Noaimi, CEO, Abu Dhabi Motorsports Management, sagte: „Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, e& als Gründungspartner des Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix anzukündigen. Die Tatsache, dass die Augen der Welt während der Rennwoche auf Abu Dhabi gerichtet sind, bietet e& eine hervorragende Plattform für die Marke, um ihre globale Transformationsgeschichte zu erzählen, während sie wächst und sich weiterentwickelt. Die 14. Ausgabe des Großen Preises von Abu Dhabi verspricht eine fantastische Veranstaltung zu werden. Nach dem rekordverdächtigen Rennwochenende des letzten Jahres freuen wir uns darauf, Tausende von F1®-Fans aus aller Welt auf der Insel Yas begrüßen zu dürfen, und wir werden den Besuchern aus aller Welt wieder unvergessliche Momente bereiten. Wir freuen uns darauf, dass e& uns auf dieser Reise begleitet."Das diesjährige Rennwochenende findet vom 17. bis 20. November auf dem Yas Marina Circuit statt. Das Finale der F1®-Saison 2022 folgt auf vier Tage voller Unterhaltung und Rennaction. Die Fans können sich auf den Nervenkitzel der Live-Action auf dem Yas Marina Circuit, die unterhaltsamen Abenteuer auf Yas Island und die kultigen Yasalam After-Race-Konzerte im Etihad Park freuen.Wenn am Sonntag, den 20. November, die größten Motorsportstars der Welt auf dem legendären Yas Marina Circuit antreten, können sich die Fans auf ein unglaubliches Spektakel freuen, wenn die F1®-Saison in Abu Dhabi zu Ende geht.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899689/Hatem_Dowidar__and_Saif_Al_Noaimi.jpg Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1899690/e_Abu_Dhabi_Motorsports_Management.jpgPressekontakt:Andrew Young,andrewyoung@sevenmedia.ae,+971 55 2979407Original-Content von: e&; Yas Marina Circuit, übermittelt durch news aktuell