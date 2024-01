e’grand Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der E'grand-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1542 JPY um 3,05 Prozent über dem GD200 (1496,39 JPY) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 1475,26 JPY, was einem Abstand von +4,52 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird der Kurs der E'grand-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um E'grand haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussionen gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält E'grand daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der E'grand-Aktie liegt bei 15,66, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 37,76 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei E'grand in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen dominant, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.