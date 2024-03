eXp World Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Exp World eine schwache Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Allerdings gab es eine positive Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Exp World-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine neutralere Position, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Exp World-Aktie sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage eine Abweichung aufweist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Einschätzung der Analysten ergibt insgesamt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da das Kursziel der Analysten darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent sinken wird. Daher führt die Analysten-Untersuchung insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral".