eXp World Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung der Anleger bei Exp World in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die für die Bewertung der Aktie analysiert wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich in den letzten Tagen besonders auf positive Themen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Exp World insgesamt neutral. Es gibt eine Kaufempfehlung, keine neutrale und eine negative Bewertung. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Exp World liegt bei 14 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -12,61 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse der Exp World-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 16,02 USD nur 1,54 Prozent vom GD200 (16,27 USD) entfernt ist, was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 13,87 USD, was einer positiven Kursentwicklung von +15,5 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Exp World Aktie derzeit mit einem Wert von 14,93 als überverkauft gilt, was als positives Signal eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine positive Bewertung.