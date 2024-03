eXp World Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden Exp World auf sozialen Plattformen betrachtet, und die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde war positiv. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Exp World aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Exp World in den letzten 12 Monaten 0-mal die Bewertung "Gut", 0-mal die Bewertung "Neutral" und 1-mal das Rating "Schlecht". Langfristig wird der Titel damit von institutioneller Seite aus als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine Analystenupdates zu Exp World aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 0 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Exp World mittlerweile auf 16,17 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,46 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -41,5 Prozent, was zur Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 12,29 USD, und die Aktie weist einen Abstand von -23,03 Prozent aus dieser Sicht auf, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt wird die Exp World-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen als "Schlecht" eingestuft.