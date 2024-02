eXp World Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Exp World-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 48. Das bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI für Exp World weder überkauft noch überverkauft (Wert: 59,19), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie der Exp World auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 14 USD, was einer Erwartung in Höhe von 12,36 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Exp World wurde langfristig als unterdurchschnittlich gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Exp World von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der verschiedenen Indikatoren führt also zu einer neutralen Einschätzung der Exp World-Aktie auf technischer Basis, während die Analysteneinschätzung und die Anleger-Stimmung zu einer positiveren Bewertung tendieren.