eWork AB Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI von Ework beträgt derzeit 41,9 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Ework zeigt mit einem Wert von 31,93, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ework-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 134,92 SEK. Der letzte Schlusskurs von 144,6 SEK weicht somit um +7,17 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 124,28 SEK eine Abweichung von +16,35 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Ework, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.