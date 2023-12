eSOL Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Esol-Aktie wird momentan aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 570 JPY liegt 29,34 Prozent unter dem GD200 (806,64 JPY), während der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 648,92 JPY liegt, was einem Abstand von -12,16 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Esol in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab zwei positive und ein negatives Feedback, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

Die Diskussionintensität in Bezug auf Esol wird als mittel eingestuft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem neutralen Gesamtergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Esol-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 50,72, was auf eine neutrale Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 75,11 liegt und somit eine negative Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Schlecht" eingestuft.