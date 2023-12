eSOL Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Esol-Aktie beträgt derzeit 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird. Ein längerfristigerer RSI für die letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Esol-Aktie überkauft ist, was zu einer Abweichung und einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Esol-Aktie einen Stand von 807,53 JPY, während der aktuelle Kurs bei 558 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund eines Abstands von -30,9 Prozent zum GD200. Ähnlich verhält es sich mit dem GD50, der bei 651,3 JPY liegt und ein negatives Rating von -14,33 Prozent ergibt. Insgesamt wird die Esol-Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um die Esol-Aktie diskutiert wurden. Basierend auf dieser Analyse wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Esol-Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung verzeichnet. Daher wird die Esol-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.