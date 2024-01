eREX Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die technische Analyse der Erex-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -24,32 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt jedoch darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis zeigt ebenfalls einen Wert, der zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Erex.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt jedoch überwiegend positive Bewertungen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der technischen Daten, des RSI und der Anleger-Stimmung ein gemischtes Bild, das zu einer "Neutral"-Gesamtbewertung für die Erex-Aktie führt.