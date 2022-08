eQ Technologic revolutioniert einfache Datenintegration und -analyse mit eQube® Cloud

Costa Mesa, Kalifornien (ots/PRNewswire) -eQ Technologic, der Anbieter der eQube®-DaaS (Data as a Service)-Plattform, gab heute die Einführung eines neuen Formats bekannt, in dem auf seine Produkte zugegriffen werden kann: eine Cloud-native Lösung der nächsten Generation für die Herausforderungen der Daten-/Anwendungsintegration und -analyse - die eQube® Cloud. eQube® Cloud Kostenloses 15-Tage-Testprogramm | eQ Technologic (1eQ.com) (https://www.1eq.com/Free_Trial)Dinesh Khaladkar, President & CEO bei eQ Technologic, sagte: „eQube® Cloud ist ein Game Changer und demokratisiert den Zugang zu leistungsstarken Datenintegrations- und Analyselösungen weiter und ermöglicht es Unternehmen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen."Mit eQube® Cloud können Sie Daten aus unterschiedlichen Systemen nahtlos verbinden, integrieren und migrieren, Daten föderieren, orchestrieren, synchronisieren und vermischen, schnell APIs und „For-Purpose"-Apps erstellen und umsetzbare Analysen mit beeindruckenden Visualisierungen von unternehmensweiten Daten in nahezu Echtzeit realisieren. Sie ermöglicht die Integration beliebiger Daten, beliebiger Formate, beliebiger APIs, beliebiger Geschwindigkeiten, beliebiger Anwendungen und beliebiger Geräte. Und das alles, ohne Code schreiben zu müssen, um eine sichere Zusammenarbeit zu ermöglichen und Sicherheitsregeln einzuhalten.Sanjeev Tamboli, VP Products & CTO bei eQ Technologic, kommentiert: „Anwender werden in der Lage sein, die Stärken der eQube®-DaaS-Plattform voll auszuschöpfen, die eine robuste, widerstandsfähige und skalierbare Data Fabric etabliert, die unterschiedliche Datenquellen im Unternehmen (COTS, GOTS, Legacy, NoSQL, Dateien, Streaming-Daten, IoT, ...) mit aufschlussreichen Analysen verbindet. Mit anderen Worten: eQube®-DaaS beschleunigt die digitale Transformation der Kunden."Nutzen Sie diese Gelegenheit und registrieren Sie sich jetzt, um die Leistungsfähigkeit von eQube® Cloud zu erleben!eQube® Cloud Kostenloses 15-Tage-Testprogramm | eQ Technologic (1eQ.com) (https://www.1eq.com/Free_Trial)Viel Erfolg mit eQube® Cloud!Über eQ TechnologiceQ Technologic, Inc. ("eQ") ist ein zuverlässiger Anbieter der eQube®-DaaS (Data as a Service)-Plattform, die ihren Kunden eine hoch skalierbare, belastbare und sichere Data Fabric bietet.eQube®-DaaS ist eine leistungsstarke Low/No-Code Datenintegrations- und Analyseplattform. Es wird ein digitales Rückgrat geschaffen, das unternehmensweite Daten, Anwendungen und Geräte miteinander verbindet. Auf diese Weise entsteht eine „Data Fabric", die den Endanwendern die Möglichkeit gibt, Analysen durchzuführen, die zu handlungsrelevanten Erkenntnissen führen. eQube®-DaaS-Plattform-basierte Lösungen führen zu erheblichen Produktivitätssteigerungen und beschleunigen die digitale Transformation.Besuchen Sie https://www.1eQ.com/Free_Trial (https://www.1eq.com/Free_Trial) für weitere Informationen über eQube® Cloud.Kontakt für die Medien:Kanchan Khaladkar Direktor, MarketingMarketing@1eQ.comFoto https://mma.prnewswire.com/media/1882394/eQ_Technologic_Cloud.jpgLogo https://mma.prnewswire.com/media/1882393/eQ_Technologic_logo.jpgPressekontakt:+1-949-705-6656Original-Content von: eQ Technologic, Inc., übermittelt durch news aktuell