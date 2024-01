ePlus Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "ePlus":

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Eplus-Aktie hat sich in den letzten Wochen überwiegend negativ entwickelt. In sozialen Medien wurde an vier Tagen positiv über das Unternehmen diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führte.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Die Dividendenrendite von Eplus liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten einen deutlich geringeren Ertrag von 11546,47 Prozentpunkten bedeutet.

Die technische Analyse der Eplus-Aktie zeigt jedoch eine positive Entwicklung. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen auf eine positive Abweichung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse ergibt sich eine unterbewertete Position der Eplus-Aktie. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15, was im Vergleich zur Branche einen deutlichen Unterschied darstellt. Werte in der Branche werden im Durchschnitt mit einem KGV von 45 gehandelt, was darauf hindeutet, dass die Eplus-Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung auf Grundlage des KGV erhält.