eNaira stellt zu seinem einjährigen Jubiläum die Weichen für finanzielle Inklusion

Salt Lake City (ots/PRNewswire) -Bitt feiert zusammen mit der Zentralbank von Nigeria (CBN) das einjährige Jubiläum von eNaira. Seit seiner Einführung am 25. Oktober 2021 waren die Bürger und Einwohner Nigerias die Ersten auf dem afrikanischen Kontinent, die in der Lage sind, für ihre alltäglichen Finanztransaktionen eine Digitalwährung zu verwenden, die ein gesetzliches Zahlungsmittel ist.Bitt und die CBN arbeiten weiterhin intensiv daran, gemäß der von der CBN veröffentlichten Roadmap Updates für eNaira auf den Markt zu bringen. Der Umsetzungsplan sieht drei Phasen vor. Die Projekteinführung befindet sich derzeit in der zweiten Phase. Neben dem Onboarding von Kunden und Händlern, die über Bankkonten verfügen, und der Integration und Optimierung von Kern-Banksystemen zur Erleichterung von Transaktionen im gesamten bestehenden eNaira-Ökosystem sind dies weitere wichtige Errungenschaften:- Onboarding von Kunden ohne Bankkonten und Transaktionen über USSD- Integration mit dem nationalen Zahlungsdienst für QR-Funktionalität und Echtzeit-Brutto-Zahlungsverkehr (RTGS)- Onboarding von IMTOs und Integration von DCMS zum Umwechseln von Naira- Mehrsprachige Unterstützung für mobile Anwendungen und USSD- SMS-Integration mit dem SMS-Gateway-Dienst der CBN- Verhärtung der SicherheitZu den nächsten Phasen gehören:- Onboarding der nigerianischen Handels- und Börsenplattform- Sektorspezifische Token für Zuschüsse und Subventionen- Programmierbare Zahlungen für eNaira-ZahlungsszenarienBrian Popelka, CEO von Bitt, erklärt: „Dieses Jahr war voller erstmaliger Errungenschaften für Afrika. Die Ersten bei etwas zu sein, bietet die Möglichkeit, als Erste Lösungen zu finden und für andere den Weg vorzugeben. Der heutige Meilenstein von einem Jahr ist ein außergewöhnlicher Erfolg sowohl für die nigerianische Zentralbank als auch für Bitt. Wir freuen uns auf die Fortsetzung der Partnerschaft auf diesem Weg der CBDC-Bereitstellung und auf die Einführung weiterer Funktionen, um den Wert von eNaira für alle Nigerianer und alle Menschen auf der ganzen Welt zu erweitern."Bitt hat sichergestellt, dass Nigerianer bei diesem Projekt eine entscheidende Rolle spielen, indem es sein globales Team um nigerianische Ingenieure, Produktmanager und Führungskräfte erweitert hat. Imran Khan, EVP, Partnerships, erklärt: „Durch die Nutzung lokaler Talente bekräftigen wir unser Engagement für Nigeria und den gesamten afrikanischen Kontinent, während wir daran arbeiten, die Infrastrukturkosten zu senken und den Zugang und die Benutzererfahrung beim Senden und Empfangen von Geldern zu verbessern, wodurch die finanzielle Inklusion in ganz Afrika gefördert wird." Chris Burnett
Marketing Manager
E-Mail: pr@bitt.com
Website: www.bitt.com