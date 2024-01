eMnet Japan Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei der Bewertung von Emnet Japan verwenden wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Emnet Japan-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 72,85, dass Emnet Japan überkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt erhält Emnet Japan daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Emnet Japan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, basierend auf den Auswertungen der vergangenen zwei Wochen. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage standen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Emnet Japan-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf dem Durchschnitt von 1001,13 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 760 JPY am letzten Handelstag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 803,82 JPY unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Emnet Japan, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht.

Insgesamt erhält die Emnet Japan-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.