eHealth Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Ehealth bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an zwei Tagen eher negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Ehealth beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Ehealth eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ehealth liegt derzeit bei 51,4, was 31 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 39 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und daher erhält sie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Ehealth derzeit bei 8,72 USD, was +6,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage bei +8,59 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

