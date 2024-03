eHealth Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Die technische Analyse der Aktie von Ehealth zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) derzeit bei 73,47 liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Ehealth als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 51,4 insgesamt 35 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Versicherungssegment.

Die Dividendenrendite von Ehealth beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat Ehealth in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -11,96 Prozent verzeichnet, während ähnliche Aktien im Versicherungsbereich im Durchschnitt um 25,54 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum Finanzsektor lag die Rendite von Ehealth um 19,53 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.