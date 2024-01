eHealth Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Die Aktie von Ehealth wurde in den letzten Monaten in Bezug auf verschiedene Faktoren analysiert. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Wert in Bezug auf diese Faktoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ehealth liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Ehealth daher für diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen eher neutral gegenüber Ehealth eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Ehealth von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Ehealth in den letzten 12 Monaten eine Performance von 94,35 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 18,57 Prozent, was eine Outperformance von +75,79 Prozent für Ehealth bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Performance von Ehealth mit 83,74 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Ehealth in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.