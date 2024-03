eHealth Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. Die Ehealth-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 72, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,74, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ehealth.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Ehealth eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Ehealth daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Ehealth-Aktie bei -11,96 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 26,79 Prozent, was Ehealth mit 38,74 Prozent deutlich unterbietet. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Ehealth liegt bei 0 Prozent, was 4,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Versicherung" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,39 Prozent, was die Aktie im Vergleich zu einem unrentablen Investment macht und somit von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.