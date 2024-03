eHealth Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "eHealth":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des vergangenen Monats hat sich die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Ehealth-Aktie verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch im letzten Monat nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ehealth-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ehealth-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 7,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 5,65 USD liegt, was einer Abweichung von -26,53 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,48 USD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-12,81 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ehealth-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Ehealth-Aktie ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 64,15, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, ebenso wie der RSI25 von 67,11, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ehealth liegt bei 51, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 38,3 als überbewertet angesehen wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.