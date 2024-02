eGain Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Im Falle von Egain hat die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ein gemischtes Bild ergeben. Die Diskussionsintensität war im Netz üblich, was zu einer neutralen Einschätzung für diesen Faktor führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Egain also eine neutrale Einschätzung.

Die Dividendenrendite für Egain beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik ebenfalls neutral bewertet.

Bei der Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Egain aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 6 USD sowohl unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält Egain also eine neutrale Bewertung für die Dividendenpolitik, eine gute Stimmungseinschätzung und eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht.